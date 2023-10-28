В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
В органы правопорядка обратилась напуганная женщина, которая сообщила, что ее 38-летний брат закрылся в квартире вместе с ее 6-летним сыном и ее матерью.
При себе у него был нож, топор и отказывается кого-то отпускать.
С позволения женщины полицейские открыли квартиру и нашли на балконе злоумышленника, который был там в одиночестве.
Он угрожал причинить себе вред, если полицейские не уйдут из дома.
Блюстители порядка полчаса говорили с мужем, и уговорили его бросить оружие и сдаться.
На место инцидента вызваны медики, заложники не пострадали.
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