В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу среди улицы

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, у задержанного возник конфликт с прохожим, после чего он произвел несколько выстрелов в его сторону.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
16 августа около 18.00 в полицию поступило сообщение о стрельбе по ул. Михаила Грушевского в городе Днепр. На место прибыли полицейские и выяснили, что между двумя мужчинами возникла ссора, во время которой 48-летний горожанин получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в потерпевшего. В результате происшествия травмирован 34-летний местный житель, — говорится в сообщении правоохранителей.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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