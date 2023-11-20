В Днепре заработал еще один зимний бассейн под открытым небом: где именно

В Днепре открылся еще один бассейн под открытым небом.

Речь идет о бассейне Университета таможенного дела и финансов, который работает с подогревом и под открытым небом. Расположен на улице Аржанова, 12. Попасть можно с 7 до 20:30 по будням и выходным. Вход стоит – 150 гривен.

Стоит заметить, что это единственный такой бассейн на левом берегу, а вот на правобережье Днепра есть два открытых бассейна, тоже в собственности университетов. Речь идет о бассейне в парке ДИИТа и в студгородке Медакадемии.

В обоих воду подогревают до +27.

Поскольку это бассейны при университетах, то лакшери условий ожидать не стоит – шезлонгов или других удобств не будет, но для тех, кто хочет поплавать это отличная альтернатива дорогим заведениям.

Бассейны открыты, в них можно плавать, а можно заниматься аквааэробикой.

Чтобы попасть в бассейны, при себе нужно иметь шапочку, одежду для плавания, шлепанцы, полотенце и справку от врача. В ДИИТ есть врач, который при необходимости осмотрит на месте. В Медакадемии такой услуги нет. С собой нужно иметь справку от дерматолога или терапевта.

Напомним, ранее мы публиковали обзор популярных бассейнов Днепра, где рассказывали о ценах и особенностях в каждом из них.

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