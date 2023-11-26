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  • В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков

В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков

Сегодня 13:37
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В Днепре сегодня бурлит ненастье. На улицах работают коммунальщики и специальная техника.

Новости Днепра про В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков

Утром уже успели использовать 292 т противогололедной смеси.

Расчищают бульвары, подходы к подземным переходам и пешеходные дорожки.

Автовладельцев просят не оставлять машины на обочине.

«Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи», – говорится в сообщении ДТЭК.

Сложные погодные условия и налипание мокрого снега будут беспокоить горожан еще несколько дней.

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Новости Днепра про В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиковУкраїнська Новости Днепра про В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиковРусский

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