В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков

Утром уже успели использовать 292 т противогололедной смеси.
Расчищают бульвары, подходы к подземным переходам и пешеходные дорожки.
Автовладельцев просят не оставлять машины на обочине.
«Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи», – говорится в сообщении ДТЭК.
Сложные погодные условия и налипание мокрого снега будут беспокоить горожан еще несколько дней.
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