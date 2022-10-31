В Днепре временно не ездят маршрутки 18 и 134

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Временно остановили свое движение автобусные маршруты №18 и №134.
О возобновлении их работы будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось о приостановлении движения троллейбуса номер 6. Сделали это из соображений безопасности. Он не будет ехать на жилой массив Приднепровск и будет курсировать только по Набережной Победы.
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