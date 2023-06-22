У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджети

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 22 июня, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.
Читайте также:
Автор:
Под обстрелы снова попали Мировская община и больше всего –…
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Украинские военнослужащие в среду, 21 июня, уничтожили российский вертолет Ми-24.
В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей,…
Поздравляем спортсмена и тренера с блестящим достижением и желаем новых побед!
Настоящее лето!
Под обстрелы снова попали Мировская община и больше всего – Никополя.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Украинские военнослужащие в среду, 21 июня, уничтожили российский вертолет Ми-24.
В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей, имеющих ІІІ группу инвалидности. Такое решение депутаты городского совета приняли 21 июня на заседании 38-й сессии.
Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали пункт управления и склад боеприпасов противника.
Украинцы в Польше имеют право получить бесплатное профильное образование в этой стране. Учиться и получить соответствующий диплом могут также люди с временной защитой.
Вынесли приговор парню, убившему студентку из Каменского.
В Днепре более 30 улиц сменили свое название.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!