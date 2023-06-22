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У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджети

Сегодня 06:45
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В Днепре на 22 июня запланированы отключения света.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджети

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 22 июня, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;
  • ул. Автостроя: 1-3, 5-6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные);
  • ул. Академика Янгеля: 35, 37, 38А, 39-43, 45-81 (нечетные);
  • ул. Архитектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-26;
  • ул. Василия Слипака: 1, 1А, 2, 2А, 3-28, 28А, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;
  • ул. Грушева: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • ул. Донская: 1, 5А, 7;
  • ул. Энергетическая: 7, 9, 9Д, 11;
  • ул. Ивана Франко: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (нечетные);
  • ул. Кыргызская: 1, 3, 5, 5А, 10;
  • ул. Корейский: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;
  • ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;
  • ул. Матросская: 1-48, 50, 52;
  • ул. Молодежная: 2-11, 11А, 12-32, 34;
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А, 58;
  • ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;
  • ул. Панельная: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;
  • ул. Победы: 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216;
  • ул. Ржевская: 2-10 (парные);
  • ул. Софиевская: 3-5, 5А, 6-18 (парные);
  • пер. Ивана Франко: 1-15 (нечетные);
  • пер. Ключевой: 1, 3, 5;
  • пер. Матросский: 1-8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
  • пер. Молодежный: 14А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58, 59, 60А, 62-68, 70-92 (парни), 93-100, 102-104, 106-108, 108А, 110К, 112, 114, 1
  • тупик Строительный: 2-6, 6А, 7-8, 10-11.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджетиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджетиРусский

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