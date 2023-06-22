У Дніпрі сьогодні відключать світло: кому треба зарядити гаджети

В Днепре на 22 июня запланированы отключения света.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 22 июня, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;

ул. Автостроя: 1-3, 5-6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля: 35, 37, 38А, 39-43, 45-81 (нечетные);

ул. Архитектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-26;

ул. Василия Слипака: 1, 1А, 2, 2А, 3-28, 28А, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;

ул. Грушева: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

ул. Донская: 1, 5А, 7;

ул. Энергетическая: 7, 9, 9Д, 11;

ул. Ивана Франко: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (нечетные);

ул. Кыргызская: 1, 3, 5, 5А, 10;

ул. Корейский: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;

ул. Матросская: 1-48, 50, 52;

ул. Молодежная: 2-11, 11А, 12-32, 34;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А, 58;

ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

ул. Панельная: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;

ул. Победы: 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216;

ул. Ржевская: 2-10 (парные);

ул. Софиевская: 3-5, 5А, 6-18 (парные);

пер. Ивана Франко: 1-15 (нечетные);

пер. Ключевой: 1, 3, 5;

пер. Матросский: 1-8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58, 59, 60А, 62-68, 70-92 (парни), 93-100, 102-104, 106-108, 108А, 110К, 112, 114, 1

тупик Строительный: 2-6, 6А, 7-8, 10-11.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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