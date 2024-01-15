У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах

В Днепре стражи порядка изъяли из магазинов и киосков города продукции на сумму более 150 тысяч гривен, сообщили в Нацполиции.
Только в Соборном районе полицейские изъяли более 100 электронных сигарет, около 150 картриджей с жидкостью для электронных устройств и около 100 пачек табака для кальяна. Вся продукция реализовывалась без марок акцизного налога.
В Индустриальном районе правоохранители зафиксировали нарушение розничной торговли алкогольными и табачными изделиями. Из незаконного обращения изъяли около 450 пачек табачных изделий и более 740 литров алкогольных напитков.
В отношении правонарушителей составили админпротоколы по части 1 статьи 156 и по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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