В Днепре пожарные среди груды сгоревшего мусора нашли тело мужчины

В Днепре в заброшенном здании загорелся мусор. Во время ликвидации возгорания нашли обгоревшее тело

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Около 3 ночи 30 октября к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что на улице Софии Ковалевской горит мусор.

Прибыв по вызову, пожарные увидели, что горит заброшенное одноэтажное здание. Там горела куча мусора. Пожар быстро потушили.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины. Правоохранители просят помочь в опознании тела погибшего.

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