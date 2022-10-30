В Днепре пожарные среди груды сгоревшего мусора нашли тело мужчины

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Около 3 ночи 30 октября к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что на улице Софии Ковалевской горит мусор.
Прибыв по вызову, пожарные увидели, что горит заброшенное одноэтажное здание. Там горела куча мусора. Пожар быстро потушили.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины. Правоохранители просят помочь в опознании тела погибшего.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Девушка, которая училась в ДНУ имени Гончара на факультете журналистики,…
Никопольщину снова терроризировали обстрелами.
Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до…
Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
Из-за давки в столице Южной Кореи Сеули погиб 151 человек.
В результате утреннего обстрела пострадала местная жительница.
Девушка, которая училась в ДНУ имени Гончара на факультете журналистики, теперь в родном Мариуполе помогает оккупантам
Никопольщину снова терроризировали обстрелами.
Захватите с собой зонт!
Сегодня в Сеуле местные жители празднуют Хэллоуин.
Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, в результате чего тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.
248 сутки полномасштабного военного вторжения рф в Украину подходят к концу.
Правоохранителям нужна помощь!
В ночь с 29 на 30 октября в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!