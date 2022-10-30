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В Днепре пожарные среди груды сгоревшего мусора нашли тело мужчины

Сегодня 10:01
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В Днепре в заброшенном здании загорелся мусор. Во время ликвидации возгорания нашли обгоревшее тело

Новости Днепра про В Днепре пожарные среди груды сгоревшего мусора нашли тело мужчины

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Около 3 ночи 30 октября к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что на улице Софии Ковалевской горит мусор.

Прибыв по вызову, пожарные увидели, что горит заброшенное одноэтажное здание. Там горела куча мусора. Пожар быстро потушили.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины. Правоохранители просят помочь в опознании тела погибшего. 

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