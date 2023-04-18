В Днепре сообщили о массовом «минировании»: подробности

В Днепре за прошедшие сутки поступило 4 сообщения о минировании.

Неизвестный сообщил о взрывоопасном предмете в «Днепровском индустриальном колледже» и в «Профессиональном училище №17». При обследовании ничего не было обнаружено.

Также на электронную почту колл-центра СБУ поступило сообщение о минировании судов, ТРЦ, Днепровских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Днепропетровской облгосадминистрации.

Полицейские обследовали 62 объекта: 8 зданий Днепровских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 14 помещений судов, 1 здание Днепропетровской областной государственной администрации, 29 торговых центров, 1 здание СБУ. Информация о минировании не подтвердилась.

В «Днепровскую Областную Клиническую больницу им. И. И. Мечникова» на почту пришло сообщение о минировании, при проверке взрывчатых материалов не нашли.

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