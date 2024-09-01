У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

В Днепре вчера, 31 августа, поезд наехал на мужчину.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел в районе станции Сухачевка.

Человек лежал на путях, машинист пытался избежать наезда, сигналил и затормозил.

Избежать наезда, к сожалению, не удалось.

Сегодня мы писали о том, что в Кривом Роге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал водитель грузовика.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: