У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, трагический инцидент произошел в районе станции Сухачевка.
Человек лежал на путях, машинист пытался избежать наезда, сигналил и затормозил.
Избежать наезда, к сожалению, не удалось.
Сегодня мы писали о том, что в Кривом Роге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал водитель грузовика.
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