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У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

Сегодня 17:00
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В Днепре вчера, 31 августа, поезд наехал на мужчину.

Новости Днепра про У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел в районе станции Сухачевка.

Человек лежал на путях, машинист пытался избежать наезда, сигналил и затормозил.

Избежать наезда, к сожалению, не удалось.

Сегодня мы писали о том, что в Кривом Роге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал водитель грузовика.

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