В Днепре планируют не наказывать водителей во время тревоги

В Днепре планируют не штрафовать водителей за неправильную парковку. Однако только во время тревоги.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

Водители, желающие уйти в укрытие во время воздушной тревоги, но не успевают быстро и правильно припарковать автомобиль, скоро смогут расслабиться. Их не будут наказывать.

Отмечается, что инспекторы по парковке не должны выписывать штрафы неправильно припарковавшимся водителям, однако это послабление будет действовать только во время объявленной воздушной тревоги.

Такая норма будет действовать до конца военного положения в Украине. Отметим, что документ пока не подписан городским головой.

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