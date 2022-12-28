В Днепре на улице Генерала Воливача произошел пожар

В Новокодакском районе Днепра загорелось хозяйственное строение на территории двора частного дома. Пламя быстро распространилось и опрокинулось на крышу.
В результате пожара уничтожена крыша и повреждено имущество внутри. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
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