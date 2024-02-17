В Днепре на Победе пытались поджечь магазин Рошен

В Днепре на жилом массиве Победа пытались поджечь магазин Рошен.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Такой поступок правоохранители обычно трактуют по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Детали инцидента выясняются.

Вчера мы сообщали, что в Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью.

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