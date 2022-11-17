У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Полум’я знищило дах та дерев’яне перекриття. Пошкоджені речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа загоряння склала 120 кв. м.
Загиблих та постраждалих немає.
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