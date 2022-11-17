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У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок

Сегодня 19:15
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У Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа в одноповерховому будинку. На місце направили 2 відділення вогнеборців.

Новости Днепра про У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Полум’я знищило дах та дерев’яне перекриття. Пошкоджені речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа загоряння склала 120 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

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