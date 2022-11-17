У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок

Полум’я знищило дах та дерев’яне перекриття. Пошкоджені речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа загоряння склала 120 кв. м.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

У Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа в одноповерховому будинку. На місце направили 2 відділення вогнеборців.

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