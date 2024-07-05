В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.

Авария произошла в результате неудачного маневра из-за обесточивания сети. Предварительно, во время движения в направлении ул. Бориса Кротова, вагон маршрута №16 остановился под обесточенным участком на пересечении просп. Богдана Хмельницкого с Запорожским шоссе. Для выезда из-под нее водитель решил совершить маневр и сдать задним ходом. Он нарушил ПДД и столкнулся с вагоном 12-го маршрута, который находился сзади и ожидал возобновления движения.

Об этом сообщает «ДнепрTV» с места происшествия.

Как видно на опубликованных фотографиях, удар был такой силы, что передняя часть одного из трамваев сильно повредилась: там выбило стекло, счесало краску, разбило фары, а на транспорте остались многочисленные вмятины.

Установлено, что вагон и система торможения полностью исправны. По факту ДТП будет проведено служебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства аварии.

В результате аварии некоторые пассажиры пострадали. Экипажи трамваев предложили им вызвать врачей, но отказались от медицинской помощи.

Напомним, что корреспонденты «dnepr.info» узнали в пресс-службе Днепровского районного управления полиции Алины Стадник о том, что на место следователи не выезжали.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: