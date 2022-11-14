В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд

Переезд 172 км планируют перекрыть с 08:00 23 ноября до 20:00 24 ноября. Это необходимо для выполнения работ по замене настила.
На переезде установят временные дорожные знаки и ограждения, также будет организована схема объезда для водителей и обеспечено безопасное движение пешеходов.
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