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В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд

Сегодня 06:45
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В Днепре на двое суток перекроют железнодорожный переезд по улице Лесной.

Новости Днепра про В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд

Переезд 172 км планируют перекрыть с 08:00 23 ноября до 20:00 24 ноября. Это необходимо для выполнения работ по замене настила.

На переезде установят временные дорожные знаки и ограждения, также будет организована схема объезда для водителей и обеспечено безопасное движение пешеходов.

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