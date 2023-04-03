В Днепре несколько улиц и поселок Игрень без воды: причины

В настоящее время коммунальщики проводят аварийные и аварийно-восстановительные работы по следующим адресам:
Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы завершить работы и возобновить водоснабжение.
Без отключения воды бригады КП «Днепропроводоканал» работают по заявкам горожан, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии. В работе сегодня очистка 12 засоров на сетях водоотведения, а также около 10 повреждений сетей водоснабжения.
В частности, сегодня получено сообщение об утечке воды на проезжую часть по ул. Рабочая, 65.
Водопроводная бригада КП «Днепропроводоканал» по указанному адресу с помощью выездной лаборатории по поиску повреждений на сетях и специалистов по контролю измерительных приборов быстро нашли точки утечки на водопроводе Д300 мм.
Водопроводная бригада Чечеловского района проводит аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 4 единицы специальной техники.
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Надежда Захарченко
Автор:
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