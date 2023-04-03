Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре несколько улиц и поселок Игрень без воды: причины

Сегодня 19:15
просмотров

В Днепре нет воды на поселке Игрень и еще на нескольких улицах из-за ремонта водопровода.

Новости Днепра про В Днепре несколько улиц и поселок Игрень без воды: причины

В настоящее время коммунальщики проводят аварийные и аварийно-восстановительные работы по следующим адресам:

  • ул. Казака Мамая, 26. Временно прекращена подача воды по ул. Казака Мамая, 18, 23, 26 и ул. Козакевича, 6.
  • ул. Яровая, 16а продолжается устранение повреждения, прекращено водоснабжение жителям всего ж/м Игрень.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы завершить работы и возобновить водоснабжение.

Без отключения воды бригады КП «Днепропроводоканал» работают по заявкам горожан, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии. В работе сегодня очистка 12 засоров на сетях водоотведения, а также около 10 повреждений сетей водоснабжения.

В частности, сегодня получено сообщение об утечке воды на проезжую часть по ул. Рабочая, 65.

Водопроводная бригада КП «Днепропроводоканал» по указанному адресу с помощью выездной лаборатории по поиску повреждений на сетях и специалистов по контролю измерительных приборов быстро нашли точки утечки на водопроводе Д300 мм.

Водопроводная бригада Чечеловского района проводит аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 4 единицы специальной техники.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре несколько улиц и поселок Игрень без воды: причиныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре несколько улиц и поселок Игрень без воды: причиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

    Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского…

    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб

    Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили…

    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023

    С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они…

    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага

    В Днепре разгорелась дискуссия по патриотическому фасаду на улице Семафорной.

    Последние новости

    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание
    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

    Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского часа. Причина – постоянные нарушения правил горожанами. Поэтому местные власти решили привлекать нарушителей к ответственности. Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода…

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб
    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб

    Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БпЛА.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Пропал еще 24 марта: на Днепропетровщине до сих пор разыскивают 76-летнего дедушку
    Пропал еще 24 марта: на Днепропетровщине до сих пор разыскивают 76-летнего дедушку

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 18:03
    1
    просмотров
    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023
    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023

    С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они пенсионеров, водителей, старшеклассников и в общем всех потребителей коммунальных услуг, а также тех, кто регулярно покупает лекарства в аптеках.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры
    В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры

    Важная информация!

    Сегодня 17:43
    0
    просмотров
    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага
    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага

    В Днепре разгорелась дискуссия по патриотическому фасаду на улице Семафорной.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля
    Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля

    В Днепре рассказали, изменились ли тарифы на воду с 1 апреля.

    Сегодня 16:39
    просмотров
    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции
    В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

    В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление
    В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление

    В ГумДепе Днепра рассказали подробности о поступлении в 1 класс.

    Сегодня 15:42
    просмотров
    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина
    В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

    Трагедия произошла сегодня рано утром.

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх