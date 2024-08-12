В Днепре до конца года перенесут ряд остановок транспорта

В Днепре перенесут остановки.

В Днепре перенесут окончательные остановки некоторых автобусов. Речь идет о Вокзальной площади, где начинается демонтаж аварийных конструкций здания, в который попала ракета в апреле этого года.

Таким образом, с 13 августа некоторые остановки перенесут. В то же время, интервалы движения и график маршрутов меняться не будут.

Куда перенесут остановки:

автобусных маршрутов № 7К и № 101 – на проспект Дмитрия Яворницкого, в район дома 108;

автобусного маршрута № 32К, троллейбусного маршрута «Б» и трамвайного маршрута №1 — на площадь Вокзальную, в район дома №2;

автобусного маршрута № 86 – на улицу 128-й Бригады Теробороны, в район дома №2.

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