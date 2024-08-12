В Днепре до конца года перенесут ряд остановок транспорта

В Днепре перенесут окончательные остановки некоторых автобусов. Речь идет о Вокзальной площади, где начинается демонтаж аварийных конструкций здания, в который попала ракета в апреле этого года.
Таким образом, с 13 августа некоторые остановки перенесут. В то же время, интервалы движения и график маршрутов меняться не будут.
Куда перенесут остановки:
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