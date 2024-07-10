У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

Об этом сообщили в пресс-службе полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители установили, что 33-летний житель Днепропетровщины за 17 тысяч долларов способствовал военнообязанным мужчинам в прохождении военно-врачебной комиссии по медицинским выводам о непригодности к службе в ВСУ. Таким образом, гарантировал им легальный выезд за границу.
7 июля злоумышленника задержали полицейские во время того, как он получал плату за «товар» – 17 тысяч долларов.
Во время проведения обысков по месту жительства и в авто мужчины правоохранители изъяли денежные средства, а также автомобиль – «AUDI A6».
Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.
«Бизнесмену» грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра помогал уклоняющимся: за 10 тыс. долларов должен повлиять на начальника одного из ТЦК.
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