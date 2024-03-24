У Дніпрі чоловік та жінка робили «закладки» на вулиці Конотопській

Чоловіка та жінку помітив екіпаж патрульної поліції.
Вони поводилися підозріло, та при появі правоохоронців намагалися зникнути з поля їх зору.
Коли патрульні підходили до них, чоловік викинув на землю кілька згортків в ізоляційній стрічці. Громадян зупинили. Під час поверхневої перевірки у жінки в кишені інспектори виявили такий же згорток. Громадянка повідомила що має під одягом два сліп-пакети зі згортками, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викликали на місце слідчу групу. У жінки з чоловіком вилучили 20 згортків зі сліп-пакетами з речовиною рослинного походження, схожу на наркотичну та кристалічною речовиною.
24-річну жінку затримали в порядку ст.208 КПК.
Вчора ми повідомляли про те, що у Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік.
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