В Днепре из-за отключения напряжения изменят маршрут три троллейбуса

В среду, 17 июля, с 13:00 изменят свой маршрут три троллейбуса, курсирующих в сторону ж/м Тополь и Сокол-2.
Причина – отключение напряжения со стороны питающей организации. Поэтому троллейбусы маршрутов №16,19,21 курсируют по ул. Техническая (ранее ул. Трудовых резервов) без заезда на ж/м Тополь, ж/м Сокол.
Напомним, в Днепре света будет меньше – произошли изменения в графиках почасовых отключений.
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