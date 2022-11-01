У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод.

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