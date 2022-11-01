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У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

Сегодня 19:45
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В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Водоснабжение прекращено по таким адресам:

  • пр.Петровского четная сторона  от 42 до 56
  • Ул Коксовая, 
  • Ул. Каменская,
  • Завод Коксохим. 

Возобновление водоснабжения запланировано на завтра, 2 ноября.

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Новости Днепра про У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адресиРусский

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