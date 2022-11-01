У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Водоснабжение прекращено по таким адресам:
Возобновление водоснабжения запланировано на завтра, 2 ноября.
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