У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня

У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла та води, але комунальники обіцяють закінчити роботи до кінця дня.

Через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинено роботу однієї підвищуючої насосної станції, яка забезпечує водопостачання за такими адресами:

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання в будинках буде відновлено після подачі електроенергії на насосні станції, що підвищують.

Всі інші насосні станції у Дніпрі працюють у звичайному режимі. Тиск води у будинках у нормі.

За завданням міського голови Дніпра комунальні служби, які працюють цілодобово та без вихідних, забезпечені всією необхідною технікою та матеріалами. Це дозволяє їм швидко та якісно виконати будь-які поточні чи аварійні ремонти.

Завдяки злагодженій роботі бригада КП «Теплоенерго» оперативно ліквідувала аварійну ситуацію на мережах теплопостачання на вул. Фосфорний. На час проведення робіт мешканцям 63 будинків було зупинено подачу тепла. Роботи тривали кілька годин, проблему усунуто. Тепер тепло в хаті дніпрян уже повернули.

Станом на 18:00 у Дніпрі триває проведення наступних аварійних ремонтів на мережах водопостачання КП «Дніпропроводоканал»:

у зв’язку з проведенням робіт на вул. Сухий острів, 53 припинено водопостачання на вул. Сухий острів у будинках №1-53.

аварійні роботи на вул. Мільмана, 87. Через це частково припинено водопостачання будинків на вул. Байкова та вул. Далеко.

ремонт водоводу на вул. Рощинська. Наразі припинено водопостачання вул. Рощинська та знижений тиск на ж/м Ігрень, а також у селищі Олександрівка та селищі Одинківка.

аварійні роботи на вул. Надії Олексієнко, 85. Тому зупинено водопостачання у будинках № 47-125 на вул. Надії Алексієнко.

Водопостачання на ці адреси буде відновлено протягом дня. Комунальники працюють без перерв, щоб якнайшвидше відновити городянам водопостачання.

Станом на 18.00 компанія ДТЕК продовжує заміну трансформатора в Індустріальному районі. Там сталася аварійна ситуація, через що без світла залишилося 40 будинків за такими адресами:

вул. Вологодська, 120, 124, 124-а, 126, 126-а, 128, 130, 132, 137, 139;

вул. Далекосхідна, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;

вул. Одеська, 2, 4, 6, 8;

вул. Всеволода Нестайка, 1, 3, 4, 6, 7, 9;

вул. Травнева, 1-5, 7, 9;

вул. Холодильна, 4, 6, 8, 12, 12-а.

Майже всі роботи будуть завершені до кінця дня.

Через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено квартальну котельню КП «Теплоенерго» на вул. Макарова. Однак завдяки генератору, встановленому в котельні міською владою, роботу котельні було відновлено через кілька хвилин після відключення електроенергії. Тепер завдяки цьому мешканці 25 будинків, які опалює ця котельня, одержують теплопостачання у повному обсязі.

Усі інші котельні та теплорозподільні пункти КП «Теплоенерго» підключені до електроенергії та працюють без зупинок.

Станом на 18:00 відновлено роботу 3 котелень КП «Житлсервіс-Дніпро» у Центральному районі. Через відключення електроенергії без опалення тимчасово перебували мешканці 37 житлових будинків на просп. Олександра Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна.

Також вже у звичайному режимі працює котельня КП «Житлсервіс-Дніпро», що забезпечує теплопостачання 139 житлових будинків на просп. Олександра Поля, просп. Богдана Хмельницького та вул. Леоніда Стромцова.

Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Житлсервіс-Дніпро» працюють без перебоїв і постачають тепло до будинків дніпрян.

Міська влада дбає про об’єкти критичної інфраструктури і робить все можливе, щоб ніщо не вплинуло на їхню роботу. Усі проблемні ситуації з подачею води та тепла до будинків дніпрян міська влада тримає на контролі і вирішує в найкоротші терміни.

Однак через аварійні відключення ситуація з електропостачанням об’єктів критичної інфраструктури змінюється дуже швидко. Тому міська влада просить дніпрян із розумінням ставитися до нинішньої ситуації.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки на вирішення комунальних проблем можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Читайте также:

Українська Русский

Автор: