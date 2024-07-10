В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

Адреса опубликовали в Telegram-канале КП «Днепроводоканал» и указали причины.

В связи с отсутствием электроснабжения проблемы с подачей воды по состоянию на 10:40 наблюдаются на улицах:

ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;

ул. Надежды Алексеенко, 100, 106;

ул. Национальной Гвардии, 17, 19;

ул. Станокстроителей, 3;

ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1;

ул. Национальной Гвардии, 17, 19;

ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по улице Загородная, 1, прекращено водоснабжение всей улицы.

Также, проводятся аварийные работы на Мохова, 246, воды нет на улицах:

Мохова;

Березановская.

Напомним, сегодня в Днепре на некоторых улицах из-за плановых работ отключили электроснабжение до вечера. А графики отключений света действуют на протяжении всех суток.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: