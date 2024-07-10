В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

Адреса опубликовали в Telegram-канале КП «Днепроводоканал» и указали причины.
В связи с отсутствием электроснабжения проблемы с подачей воды по состоянию на 10:40 наблюдаются на улицах:
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по улице Загородная, 1, прекращено водоснабжение всей улицы.
Также, проводятся аварийные работы на Мохова, 246, воды нет на улицах:
Напомним, сегодня в Днепре на некоторых улицах из-за плановых работ отключили электроснабжение до вечера. А графики отключений света действуют на протяжении всех суток.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии…
В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.
Полицейские Каменского задержали вора.
Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.
В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.
В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.
Полицейские Каменского задержали вора.
Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.
В Верхнеднепровске правоохранители разыскивают 10-летнего Станислава Шевченко.
Днепряне заметили любопытный объект в ночном небе.
10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c утра до вечера.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.
В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!