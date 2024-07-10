Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

Сегодня 10:40
просмотров

В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

Адреса опубликовали в Telegram-канале КП «Днепроводоканал» и указали причины.

В связи с отсутствием электроснабжения проблемы с подачей воды по состоянию на 10:40 наблюдаются на улицах:

  • ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;
  • ул. Надежды Алексеенко, 100, 106;
  • ул. Национальной Гвардии, 17, 19;
  • ул. Станокстроителей, 3;
  • ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • ул. Профессора Герасюты, 1;
  • ул. Национальной Гвардии, 17, 19;
  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по улице Загородная, 1, прекращено водоснабжение всей улицы.

Также, проводятся аварийные работы на Мохова, 246, воды нет на улицах:

  • Мохова;
  • Березановская.

Напомним, сегодня в Днепре на некоторых улицах из-за плановых работ отключили электроснабжение до вечера. А графики отключений света действуют на протяжении всех суток.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адресаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів
    Новости Днепра
    Сегодня 10:11
    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии…

    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 09:50
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами
    Новости Днепра
    Сегодня 09:39
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

    Полицейские Каменского задержали вора.

    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:59
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    Последние новости

    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів
    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.

    Сегодня 10:11
    2
    просмотров
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    Сегодня 09:50
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

    Полицейские Каменского задержали вора.

    Сегодня 09:39
    0
    просмотров
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    Сегодня 08:59
    1
    просмотров
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

    В Верхнеднепровске правоохранители разыскивают 10-летнего Станислава Шевченко.

    Сегодня 08:21
    2
    просмотров
    В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело
    В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело

    Днепряне заметили любопытный объект в ночном небе.

    Сегодня 08:03
    6
    просмотров
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

    10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c утра до вечера.

    Сегодня 07:06
    4
    просмотров
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Вчера 21:52
    4
    просмотров
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.

    Вчера 21:32
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх