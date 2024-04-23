У Днепра сбили второй развед-беспилотник за день

В последнее время разведчики очень часто залетают в Днепр или район.

К вечеру жители Днепра могли слышать третий взрыв за день. Оказалось, что силы ПВО уничтожили еще один разведывательный беспилотник, обнаруженный в Днепровском районе.

Приземлили «Орлан-10». Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Это уже второй раз за день, когда военные уничтожают разведчик в области.

Защитники сбили вражескую «птичку», которая кружила в Днепровском районе. Небо над областью чистое. Спасибо защитники! – написал Лысак.

Напомним, днем 23 апреля в Днепровском районе произошло два «прилета». Вспыхнули два пожара, которые уже потушили. От взрыва пострадали 8 человек.

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