У Днепра, где раскинулся нетипичный лес, заметили краснокнижные березы с двумя стволами (ФОТО)

Между Днепром и соседним Каменским раскинулся нетипичный для этой местности лес.
Необычную флору показала Tetiana Horielova в тематическом Facebook-сообществе.
Маленький нетипичный для степной зоны лес Татьяна назвала «березовым криволесьем». Все из-за того, что здесь растут краснокнижные березы, которые имеют два ствола и странную для этих деревьев форму.
Экотоп расположен в окрестностях Каменского на Днепропетровщине, отмечает исследовательница. Рядом большие жилые микрорайоны, поэтому, несмотря на свою уникальность, эти земли вряд ли станут заповедными. По этим участкам постоянно гуляют дети, спортсмены, собачники, грибники и любители природы.
На песках левого берега Днепра растут краснокнижные днепровские березы, стелется зимний хвощ, встречаются папоротники и мхи. Некоторые из них Татьяна сфотографировала и поделилась фото.
На фотографии ниже — береза днепровская Betula borysthenica, которая внесена в Красную книгу Украины. Условия роста в этом локалитете не очень типичны для вида, поэтому кусты такие редкие, отмечает Татьяна.
Холмы между деревьями покрыты хвощом зимним — Equisetum hyemale.
Этот причудливый зеленый мох называется — Brachythecium sp.
В нетипичном лесу можно встретить сосну Банкса.
На фото ветки сосны – Pinus banksiana.
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