У девушки-«легенды» с Европейской площади Днепра, появился поклонник: принес розы и накрыл стол (ВИДЕО)

История с загадочной девушкой, которая больше недели стоит на Европейской площади, превратилась в настоящий сериал. Весь город наблюдает за развитием событий. До сих пор неизвестно, почему именно барышня приходит на это место каждый день, но она уже стала звездой соцсетей.
Вчера у нее появился поклонник, пришедший на свидание в «модном» костюме, сделанном из клетчатых баулов. Парень принес столик, розы и заказал блюда из McDonald’s.
На видео днепровский пранкер Давид, известный своими эпатажными перформансами в центре Днепра.
Сначала парня постигла неудача, ведь барышни не было на привычном месте, поэтому поклонник приуныл и стал ждать. С собой он взял стол, розы и любимый фаст-фуд девушки.
Впоследствии барышня вернулась и пранкер предложил ей розу. От цветов она отказалась, поэтому Давид постоял вместе с ней у столба, на глазах у сотен «зевак», которые тоже пришли посмотреть на загадочную девушку.
Мы уже рассказывали, что вчера кто-то пытался поцеловать барышню, а толпа стала кричать «горько».
Никто до сих пор не знает, зачем барышня ежедневно стоит в центре Днепра по 8 часов. Ее прозвали Днепровским Хатико, по аналогии с известной историей о псе Хатико, который верно ждал своего хозяина.
Кто-то считает это пранком, кто-то социальным экспериментом, а кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами. Днепряне подозревают, что она выполняет карточный долг или что-то в этом роде. Однако ни одну из версий пока нельзя, ни подтвердить, ни опровергнуть.
Вблизи барышни постоянно собираются люди, которые устраивают свои пранки. К примеру, кто-то насыпал вокруг нее круг из соли, как в хоррорах о демонах.
Напомним, ранее мы рассказывали, что у загадочной девушки с Европейской площади, которая просит еду с Мака в Днепре, появился «адвокат».
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник был установлен…
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Успейте зарядить телефон!
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник был установлен в 2004 году. В середине лета 1991 года в Днепре был неофициально поднят сине-желтый стяг, официально Украина получила свой флаг в начале сентября 1991 года, когда было принято Постановление «О…
Ужасная авария произошла вечером 22 августа.
В оккупированном Крыму отмечают День украинского флага мощными взрывами.
В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.
В Новомосковске объявили тендер на закупку сборной металлической сцены с покрытием за 1,2 миллиона гривен.
Украинские Территориальные центры комплектования получат доступ ко всем государственным реестрам уже этой осенью.
Вечная слава!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!