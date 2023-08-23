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  • У девушки-«легенды» с Европейской площади Днепра, появился поклонник: принес розы и накрыл стол (ВИДЕО)

У девушки-«легенды» с Европейской площади Днепра, появился поклонник: принес розы и накрыл стол (ВИДЕО)

Сегодня 12:03
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У девушки, подпирающей столб на Европейские площади, появился поклонник.

Новости Днепра про У девушки-

История с загадочной девушкой, которая больше недели стоит на Европейской площади, превратилась в настоящий сериал. Весь город наблюдает за развитием событий. До сих пор неизвестно, почему именно барышня приходит на это место каждый день, но она уже стала звездой соцсетей.

Вчера у нее появился поклонник, пришедший на свидание в «модном» костюме, сделанном из клетчатых баулов. Парень принес столик, розы и заказал блюда из McDonald’s.

На видео днепровский пранкер Давид, известный своими эпатажными перформансами в центре Днепра.

Сначала парня постигла неудача, ведь барышни не было на привычном месте, поэтому поклонник приуныл и стал ждать. С собой он взял стол, розы и любимый фаст-фуд девушки.

Впоследствии барышня вернулась и пранкер предложил ей розу. От цветов она отказалась, поэтому Давид постоял вместе с ней у столба, на глазах у сотен «зевак», которые тоже пришли посмотреть на загадочную девушку.

Мы уже рассказывали, что вчера кто-то пытался поцеловать барышню, а толпа стала кричать «горько».

Что известно о девушке с Европейской площади

Никто до сих пор не знает, зачем барышня ежедневно стоит в центре Днепра по 8 часов. Ее прозвали Днепровским Хатико, по аналогии с известной историей о псе Хатико, который верно ждал своего хозяина.

Кто-то считает это пранком, кто-то социальным экспериментом, а кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами. Днепряне подозревают, что она выполняет карточный долг или что-то в этом роде. Однако ни одну из версий пока нельзя, ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вблизи барышни постоянно собираются люди, которые устраивают свои пранки. К примеру, кто-то насыпал вокруг нее круг из соли, как в хоррорах о демонах.

Новости Днепра про У девушки-

Напомним, ранее мы рассказывали, что у загадочной девушки с Европейской площади, которая просит еду с Мака в Днепре, появился «адвокат».

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