Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У «Дафи» в Днепре запускали фейерверки: в полиции рассказали детали

Сегодня 10:56
просмотров

Стало известно, кто испугал жителей Днепра салютами ввереи 31 июля.

Новости Днепра про У

Правоохранители установили личности правонарушителей, которые запустили фейерверк вечером 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

После того, как в социальных сетях распространили видео, на которых виден салют, полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Правоохранители установили двух мужчин, которые решили запустить фейерверк во дворе частного домовладения в Шевченковском районе.

На месте были обнаружены и изъяты остатки пиротехнического изделия.

Оба правонарушителя были доставлены в отделение.

Полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в период действия военного положения запрещено, — написали в публикации полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про У Українська Новости Днепра про У Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого

    В Синельниковском районе задержан злоумышленник.

    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения
    Новости Украины
    Сегодня 10:06
    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения

    В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.

    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата
    Новости Днепра
    Сегодня 09:26
    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата

    На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити…

    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто
    Новости Украины
    Сегодня 08:46
    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто

    В Киеве задержан подозреваемый в убийстве.

    Последние новости

    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого
    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого

    В Синельниковском районе задержан злоумышленник.

    Сегодня 10:34
    просмотров
    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения
    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения

    В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.

    Сегодня 10:06
    1
    просмотров
    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата
    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата

    На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити проїзну частину та тротуар.

    Сегодня 09:26
    2
    просмотров
    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто
    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто

    В Киеве задержан подозреваемый в убийстве.

    Сегодня 08:46
    6
    просмотров
    Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)
    Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)

    Кто-то запустил салюты ночью в Днепре.

    Сегодня 08:01
    6
    просмотров
    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА
    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА

    Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.

    Сегодня 07:40
    9
    просмотров
    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно
    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно

    Ночью жители Днепра услышали взрывы.

    Сегодня 07:00
    11
    просмотров
    Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность
    Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу
    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу

    Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.

    Вчера 22:09
    5
    просмотров
    Где в Днепре и области опасно купаться
    Где в Днепре и области опасно купаться

    Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.

    Вчера 21:25
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх