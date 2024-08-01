У «Дафи» в Днепре запускали фейерверки: в полиции рассказали детали

Правоохранители установили личности правонарушителей, которые запустили фейерверк вечером 31 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
После того, как в социальных сетях распространили видео, на которых виден салют, полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.
Правоохранители установили двух мужчин, которые решили запустить фейерверк во дворе частного домовладения в Шевченковском районе.
На месте были обнаружены и изъяты остатки пиротехнического изделия.
Оба правонарушителя были доставлены в отделение.
Полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в период действия военного положения запрещено, — написали в публикации полиции.
Читайте также:
Автор:
В Синельниковском районе задержан злоумышленник.
В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.
На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити…
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве.
В Синельниковском районе задержан злоумышленник.
В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.
На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити проїзну частину та тротуар.
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве.
Кто-то запустил салюты ночью в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.
Ночью жители Днепра услышали взрывы.
Хорошего дня, друзья!
Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.
Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!