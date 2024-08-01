У «Дафи» в Днепре запускали фейерверки: в полиции рассказали детали

Стало известно, кто испугал жителей Днепра салютами ввереи 31 июля.

Правоохранители установили личности правонарушителей, которые запустили фейерверк вечером 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

После того, как в социальных сетях распространили видео, на которых виден салют, полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Правоохранители установили двух мужчин, которые решили запустить фейерверк во дворе частного домовладения в Шевченковском районе.

На месте были обнаружены и изъяты остатки пиротехнического изделия.

Оба правонарушителя были доставлены в отделение.

Полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в период действия военного положения запрещено, — написали в публикации полиции.

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