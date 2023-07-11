Тяжелая потеря в спортивном сообществе Днепра: в бою погиб Денис Борейко

Третьего июля трагически погиб тренер по фехтованию, защитник, младший лейтенант Денис Борейко.

Об этом сообщает фехтовальный клуб «Liberte»

С первых дней полномасштабного вторжения Денис Борейко помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра. В марте 2022 года пошел добровольцем в силы обороны страны, сменив спортивное оружие на боевое.

Похороны состоятся 13 июля на Краснопольском кладбище Днепра.

Желающим провести в последний путь знаменитого спортсмена и защитника обращаться по тел: 097 019 20 40.

Денис – мастер спорта международного класса по фехтованию, член национальной сборной команды Украины, чемпион Украины, призер чемпионатов Мира и Европы, один из основателей и первый тренер фехтовального клуба «Liberte».

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