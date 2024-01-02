Ты сюда не ходи: в Днепре возле аварийного дерева вырос дорожный знак

На жилом массиве Тополь-2 решили достаточно оригинально предупредить об аварийном дереве, стоящем во дворе между многоэтажками. У его корня «вырос» дорожный знак.
Во дворе дома на Тополе у аварийного дерева установили предупредительный знак. Вот это уровень, – комментируют находку горожане.
Дерево действительно выглядит старым и нуждающимся в коммунальщиках. Горожане предположили, что, поставив знак, кто-то решил предупредить об этом прохожих и автомобилистов.
Однако в действительности этот знак означает конец жилой зоны. Обычно указатель устанавливается на месте, где водитель уже не должен соблюдать правила, действующие в пределах жилой застройки. Похоже, кто-то вырвал дорожный знак из места, где он должен быть и подпер ним дерево.
С заявлениями обрезать деревья или удалить аварийные, растущие на городских территориях, жители Днепра могут обращаться на единую горячую линию: (073) 732-12-12 или в департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета по адресу: ул. Исполкомовская, 6
Ваше обращение зарегистрируют и внесут этот участок в список. Затем, когда начнется ежегодная обрезка деревьев – коммунальщики проведут необходимые работы.
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