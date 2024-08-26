Тут продавали вино и жили люди: что раньше было на месте популярного отеля в центре Днепра

Журналисты dnepr. Info узнали, что раньше было в Днепре на месте популярной гостиницы на улице Староказацкой.
Активнее всего строительство в Днепре развивалось в начале прошлого века. Тогда был застроен доходными домами практически весь современный центр города. Одно из таких старинных зданий, 1900-х годов постройки разместилось на улице Староказацкой. Тогда она называлась Казачья.
Двухэтажное здание в стиле модерн было доходным домом особнякового типа. Но доход оно своему владельцу приносило не долго. В 1920-х годах здание было национализировано и превращено в коммунальную квартиру. Для удобства новых жильцов на фасаде появился балкон, а в стене дома был прорублен новый вход.
После Второй мировой войны здание не изменило своего назначения. Но на первом этаже были не квартиры, а в 1970-х годах открылся винный магазин. Но уже под конец 1980-х здание было признано аварийным – со времен освобождения Днепра оно «не видело» ремонта. Немногочисленных жильцов отселили, магазин через время закрылся.
Несколько лет бывший доходный дом стоял пустым и постепенно разрушался. Он не являлся памятником архитектуры и со временем был снесен.
Сегодня на его месте находится гостиница.
фото: архив УРЖП
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