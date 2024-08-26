Тут продавали вино и жили люди: что раньше было на месте популярного отеля в центре Днепра

Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые здания сегодня уже стоят новострои. Это не обязательно жилые дома, это могут быть торговые центры, магазины, гостиницы. Город обретает новое «лицо». То, как он выглядел раньше можно увидеть только на фото.

Журналисты dnepr. Info узнали, что раньше было в Днепре на месте популярной гостиницы на улице Староказацкой.

Активнее всего строительство в Днепре развивалось в начале прошлого века. Тогда был застроен доходными домами практически весь современный центр города. Одно из таких старинных зданий, 1900-х годов постройки разместилось на улице Староказацкой. Тогда она называлась Казачья.

Двухэтажное здание в стиле модерн было доходным домом особнякового типа. Но доход оно своему владельцу приносило не долго. В 1920-х годах здание было национализировано и превращено в коммунальную квартиру. Для удобства новых жильцов на фасаде появился балкон, а в стене дома был прорублен новый вход.

После Второй мировой войны здание не изменило своего назначения. Но на первом этаже были не квартиры, а в 1970-х годах открылся винный магазин. Но уже под конец 1980-х здание было признано аварийным – со времен освобождения Днепра оно «не видело» ремонта. Немногочисленных жильцов отселили, магазин через время закрылся.

Несколько лет бывший доходный дом стоял пустым и постепенно разрушался. Он не являлся памятником архитектуры и со временем был снесен.

Сегодня на его месте находится гостиница.

фото: архив УРЖП

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