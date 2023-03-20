Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Первым жителем на это территории был казак Лазарь Глоба. Он переехал сюда примерно в конце 1780-х годов. Улица проходила по западной границе его имения. После его смерти местность передали казенной суконной фабрике.
Первое здание на улице появилось в 1795 году. Тут жил директор суконной фабрики. Дом был одноэтажный и деревянный, как и большинство зданий того времени.
В 1873 году на месте деревянного дома директора фабрики был построен пивоваренный завод Боте. Любопытно, что позже в одном из зданий завода была гостиница «Дом колхозника».
Первое название улица получила в 1880-х годах. Согласно городским легендам, Гимнастической ее стали называть в честь гимнастического зала, который тут был, но сам зал появился лишь в 1900 году. Как так получилось – никто не знает.
В 1897 году на Гимнастической был основан винный склад, который позже превратился в ликероводочный завод.
До недавнего времени на улице можно было увидеть коновязь – стойку для привязывания лошадей. Он стоял тут более 100 лет. Сейчас находится в музее.
Центральный рынок на этой улице обустроили в 1885 году. Первыми на базаре появились мясные лавки.
В 1960 году на улице был построен первый цирк Днепра. В зимнее время года тут размешался зверинец. В 1980 году в Днепре был сдан новый цирк и с тех пор здание сначала занимали разные спортивные организации, потом это был склад и сейчас оно стоит закрытым.
В начале 1990-х годов на пересечении улицы Гимнастической и нынешней Староказацкой открылся роддом и проработал более 100 лет.
Во дворе одного из домов до сих пор существует фонтан, который был создан еще во времена Екатеринослава. Ухаживают за ним жители двора, в котором и находится фонтан.
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