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  • Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Сегодня 14:19
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В сентябре прошлого года улица Шмидта была переименована в улицу Бандеры. Первое ее название – Гимнастическая. Она появилась на карте города в 1870-х годах и считалась граница Екатеринослава. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 фактов об улице, где более 150 лет назад были заросли камышей, густой лес и болота, а теперь это один из самых оживленных участков города.

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Первым жителем на это территории был казак Лазарь Глоба. Он переехал сюда примерно в конце 1780-х годов. Улица проходила по западной границе его имения. После его смерти местность передали казенной суконной фабрике.

Первое здание на улице появилось в 1795 году. Тут жил директор суконной фабрики. Дом был одноэтажный и деревянный, как и большинство зданий того времени.

В 1873 году на месте деревянного дома директора фабрики был построен пивоваренный завод Боте. Любопытно, что позже в одном из зданий завода была гостиница «Дом колхозника».

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Первое название улица получила в 1880-х годах. Согласно городским легендам, Гимнастической ее стали называть в честь гимнастического зала, который тут был, но сам зал появился лишь в 1900 году. Как так получилось – никто не знает.

В 1897 году на Гимнастической был основан винный склад, который позже превратился в ликероводочный завод.

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

До недавнего времени на улице можно было увидеть коновязь – стойку для привязывания лошадей. Он стоял тут более 100 лет. Сейчас находится в музее.

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

Центральный рынок на этой улице обустроили в 1885 году. Первыми на базаре появились мясные лавки.

В 1960 году на улице был построен первый цирк Днепра. В зимнее время года тут размешался зверинец. В 1980 году в Днепре был сдан новый цирк и с тех пор здание сначала занимали разные спортивные организации, потом это был склад и сейчас оно стоит закрытым.

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

В начале 1990-х годов на пересечении улицы Гимнастической и нынешней Староказацкой открылся роддом и проработал более 100 лет.

Во дворе одного из домов до сих пор существует фонтан, который был создан еще во времена Екатеринослава. Ухаживают за ним жители двора, в котором и находится фонтан.

Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.

 

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Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.Українська Новости Днепра про Тут когда-то жил Глоба и был густой лес: 10 малоизвестных фактов об улицы Бандеры в Днепре.Русский

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