Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра

Журналисты dnepr.info узнали историю этого острова.
Практически напротив жилмассива Ломовской в Днепре находится небольшой остров. Называется он «Намыстанка», но многие жители города до сих пор спорят где правильнее ставить ударение в «имени» острова: «намыстанка» или «намыстынка», что означает бусинка. Во времена Екатеринослава он не пользовался большой популярностью среди жителей, поскольку находился ближе к левому берегу, а вся жизнь в Екатеринославе кипела на правом, пока не был построен мост.
Остров довольно маленького размера, а со строительством моста – стал еще меньше. По форме он напоминает букву «Г» или сапог без каблука. Сейчас это безлюдных остров среди других, таких же безлюдных островов Днепра, но когда-то он пользовался популярностью у местного населения. Сюда приезжали рыбаки и любители уединенного отдыха в палатках.
В северной части острова до сих пор сохранились места для швартовки лодок, ранее это был причал, но из-за буйной зеленой растительности он зарос и без ухода превратился в полузаброшенную стоянку. Также на острове растут фруктовые деревья.
Мост делит остров как будто пополам. Добраться до острова можно как вплавь, так и прийти фактически пешком. На не заросшей зеленью части острова часто устраивают фотосессии. Там, где раскинулись ветки деревьев, много травы и кусты любят сидеть рыбаки и любящие уединение редкие отдыхающие.
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