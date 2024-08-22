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Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра

Сегодня 17:48
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До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов на реке называется Намыстанка.

Новости Днепра про Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра

Журналисты dnepr.info узнали историю этого острова.

Практически напротив жилмассива Ломовской в Днепре находится небольшой остров. Называется он «Намыстанка», но многие жители города до сих пор спорят где правильнее ставить ударение в «имени» острова: «намыстанка» или «намыстынка», что означает бусинка. Во времена Екатеринослава он не пользовался большой популярностью среди жителей, поскольку находился ближе к левому берегу, а вся жизнь в Екатеринославе кипела на правом, пока не был построен мост.

Новости Днепра про Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра

 Остров довольно маленького размера, а со строительством моста – стал еще меньше. По форме он напоминает букву «Г» или сапог без каблука. Сейчас это безлюдных остров среди других, таких же безлюдных островов Днепра, но когда-то он пользовался популярностью у местного населения. Сюда приезжали рыбаки и любители уединенного отдыха в палатках.

В северной части острова до сих пор сохранились места для швартовки лодок, ранее это был причал, но из-за буйной зеленой растительности он зарос и без ухода превратился в полузаброшенную стоянку. Также на острове растут фруктовые деревья.

Новости Днепра про Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра

Мост делит остров как будто пополам. Добраться до острова можно как вплавь, так и прийти фактически пешком. На не заросшей зеленью части острова часто устраивают фотосессии. Там, где раскинулись ветки деревьев, много травы и кусты любят сидеть рыбаки и любящие уединение редкие отдыхающие.

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Новости Днепра про Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре ДнепраРусский

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