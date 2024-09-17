Тут были каменные лавки и коммуналки: как раньше выглядели здания на месте огромного бизнес-центра в Днепре

Улицы Днепра особенно сильно стали обновляться в начале 2000-х годов. Тогда в городе появился Кельнский бульвар, Европейская площадь. Современные пространства были построены на месте старых доходных домов и лавок Екатеринослава.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели дома на улице Святослава Хороброго, на месте которых сейчас находятся бизнес и торговый центр.

Большая Базарная улица в городе стала развиваться во второй половине 1840-х годов. Потихоньку сюда стал приходить рынок с центра. Назывался он Верхне-Троицким рынком. Строились тут сначала деревянные павильоны, а уже к 1880-м годам стали появляться каменные павильоны.

Большие лавки были распространены на нижнем рынке, а на верхнем можно было купить товар дешевле в том числе и за счет того, что лавки тут были маленькие и их владельцам не нужно было тратить много денег на их содержание.

Также была распространена такая практика, когда владелец лавки не только продавал товар, но и использовал павильон как дом. В таком случае прилавком магазина служила первая комната в доме. В таком доме было два входа – через магазин и еще один, чтобы домочадцы могли спокойно ходить и выходить, не мешая покупателям в лавке.

После Второй мировой войны такие дома превратились в коммуналки, а комната, служившая бывшим владельцам магазином, просто становилась еще одной жилой комнатой.

Ввиду того, что такие дома сооружались более 100 лет назад в них часто не было элементарных удобств, а после Второй мировой войны их восстановлением толком не занимались и поддержания дома в жилом состоянии целиком и полностью ложилось на плечи местных жителей.

В 1990-х годах многие дома уже были в аварийном состоянии. Тогда у таких жителей выкупили их часть жилья предприниматели, люди выехали, а старые дома-лавки были снесены. На их месте были построены новые здания.

Так, на бывшей Базарной улице появилось два больших здания – бизнес –центр «Цитадель-2» и огромный торговый магазин, который долгое время занимал спортивный магазин. Это большие, многоэтажные здания выросли на современной улице Святослава Хороброго в начале 2000-х годов.

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