Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра

Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи, тысячи пешеходов. Его можно назвать одной из главных транспортных «артерий» города. Проспекту едва ли не больше лет, чем городу. Первые поселения в центре появились еще до основания Екатеринослава.

Журналисты dnepr.info узнали историю центрального проспекта Днепра.

В 1790-х годах проект планировки центрального проспекта был разработан архитектором Иваном Старовым. Улица сразу стала основным направлением развития города. Начиналась она на Соборной горе и по холму спускалась вниз, тянулась до улицы Фабра.

К 1817 году улица обрела свое первое название «Гульбище средней улицы», но жители называли ее просто «Большая улица». Развивалась территория медленно и служила скорее пространством для садов, огородов и выпаса скота местных жителей.

Проспект был неухоженным, тут были ямы, настолько большие, что в них застревали кареты и вытащить их можно было только волами, посреди него текла река Половца, через нее проходили тонкие деревянные мостики. Домов практически не было. Но все изменилось с приходом губернатора Андрея Фабра.

Он приказал «счесать» Соборную гору и сделал ее ниже, потом продолжить по центру «Большой улицы» зеленые бульвары и мощенное шоссе для карет, запретил обустраивать тут огороды и пасти домашних животных, «спрятал» в коллектор Половицу и убрал мосты.

После обустройства улица превратилась в проспект. Согласно данным историков, по проспекту запрещалось гулять гимназистам, поскольку тут были доходные дома, рестораны, отели, магазины, банки, что по мнению местной власти таило в себе много соблазнов для гимназистов.

В 1897 году на проспекте открылось движения трамвая.

Тогда же проспект получил новое название: «Екатеринославский». В начале прошлого века на проспекте появилось освещение и здания кинотеатров.

В 1923 году Екатерининский проспект стал проспектом Карла Маркса. Его территория расширялась, проспект удлинялся, появлялись новые здания.

Во время освобождения города проспект был особенно сильно разрушен, поэтому после окончания Второй мировой войны начались работы над новым генеральным планом по восстановлению и реконструкции центра города. Архитекторы изучили оставшиеся «коробки» домов и то, что можно было восстановить – восстановили. В 1950-х годах на проспекте были построены новые жилые дома.

В 2016 году проспект был назван в честь историка Дмитрия Яворницкого.

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