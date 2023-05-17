Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи

Пожар тушили около двух часов, в результате происшествия уничтожены крыша и конструкции частного дома на площади 70 кв. м. и повреждена крыша здания летней кухни на площади 5 кв. м.

Ночью 17 мая на улице Балхаской огонь охватил одноэтажный дом, а затем перекинулся на неподалеку расположенную соседнюю летнюю кухню.

об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области .

В АНД районе Днепра загорелся частный дом, огонь перекинулся на соседнюю летнюю кухню.

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