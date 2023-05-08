Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

Сегодня 08:00
просмотров

7 мая в 22:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Светлая поселка городского типа Обуховка Днепровского района горит гараж.

Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник внутри одноэтажного гаража. Огонь охватил внутренние помещения здания и крышу. Существовала угроза распространения пожара вблизи расположенного жилого дома. В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода и бытовая техника, которая хранилась в гараже. Повреждены конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 36 кв.
 
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
 
К месту вызова привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

Читайте также:

Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в ОбуховкеУкраїнська Новости Днепра про Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в ОбуховкеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая

    ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…

    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше

    В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12,…

    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором
    Новости Днепра
    Вчера 20:33
    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором

    В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий…

    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек
    Новости Днепра
    Вчера 19:17
    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек

    Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела,…

    Последние новости

    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая
    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая

    ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше

    В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12, №16 ранее закончат работу из-за проведения ремонтных работ.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу
    Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

    Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 8 мая: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в понедельник, 8 мая: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором
    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором

    В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий (ЛИТ) Сергея Столбцова. Он погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

    Вчера 20:33
    0
    просмотров
    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек
    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек

    Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела, который унес жизнь женщины, враг снова направил свои снаряды на город и его мирных жителей.

    Вчера 19:17
    просмотров
    В Ливерпуле официально открыли Евровидение-2023 (ВИДЕО)
    В Ливерпуле официально открыли Евровидение-2023 (ВИДЕО)

    В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2023. Участники из 37 стран традиционно прошлись по "бирюзовой дорожке".

    Вчера 19:00
    просмотров
    Имеют очень болезненный яд: в Днепропетровской области заметили тарантула
    Имеют очень болезненный яд: в Днепропетровской области заметили тарантула

    В селе Макорты, что в Криворожском районе Днепропетровской области, заметили огромного тарантула.

    Вчера 17:03
    0
    просмотров
    В Днепре наконец снесут незаконный «царь-дом», строительство которого началось еще 9 лет назад
    В Днепре наконец снесут незаконный «царь-дом», строительство которого началось еще 9 лет назад

    Еще 9 лет назад в Днепре началось незаконное строительство многоэтажки по улице Лабораторной, 89. Дежурный по городу Артем Павлов проверил выполнение поручения мэра Бориса Филатова касательно борьбы с самовольной застройкой.

    Вчера 16:43
    просмотров
    В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела
    В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела

    В больнице Днепра умерла 16-летняя Елизавета Невара, которую днепровские врачи спасали после вражеского обстрела поселка Малотарановка Краматорского района 29 апреля. Девочка получила тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью даже после всех попыток медиков изменить ситуацию.

    Вчера 15:43
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх