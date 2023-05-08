Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

7 мая в 22:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Светлая поселка городского типа Обуховка Днепровского района горит гараж.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник внутри одноэтажного гаража. Огонь охватил внутренние помещения здания и крышу. Существовала угроза распространения пожара вблизи расположенного жилого дома. В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода и бытовая техника, которая хранилась в гараже. Повреждены конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 36 кв.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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