Тушили 9 спасателей: в Днепре загорелась дача

Сегодня, 14 ноября, в 10:08 на линию «101» сообщили о пожаре на территории садового товарищества «Зеленая Долина».

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пожар произошел внутри двухэтажного жилого дома. Горело домашнее имущество.

Пожар локализовали в 10:47 и ликвидировали в 11:06. Огонь повредил мебель и бытовую технику в комнате первого этажа дома. Площадь пожара составила 8 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в многоэтажке на Набережной Победы сгорела квартира.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: