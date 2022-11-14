Тушили 9 спасателей: в Днепре загорелась дача

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пожар произошел внутри двухэтажного жилого дома. Горело домашнее имущество.
Пожар локализовали в 10:47 и ликвидировали в 11:06. Огонь повредил мебель и бытовую технику в комнате первого этажа дома. Площадь пожара составила 8 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в многоэтажке на Набережной Победы сгорела квартира.
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