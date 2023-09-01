Турист из Днепра забрался на Говерлу, но спуститься сам не смог

В помощь днепрянину пришли Ивано-Франковские спасатели.

В четверг, 31 августа, спасатели Прикарпатья помогли туристу из Днепра, который травмировал ногу на Говерле. Об этом сообщили в ГСЧС.

Мужчина позвонил в ГСЧС и рассказал, что во время восхождения на гору ранил ногу. Днепрянин поднимался вместе с другими туристами, но оступился и травмировался.

В помощь туристу прибыли спасатели горного поисково-спасательного отделения Ворохты, которые зафиксировали ногу мужчины и спустили 32-летнего днепрянина к подножию горы.

Внизу его ждала бригада скорой.

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