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Турист из Днепра забрался на Говерлу, но спуститься сам не смог

Сегодня 13:14
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В помощь днепрянину пришли Ивано-Франковские спасатели.

Новости Днепра про Турист из Днепра забрался на Говерлу, но спуститься сам не смог

В четверг, 31 августа, спасатели Прикарпатья помогли туристу из Днепра, который травмировал ногу на Говерле. Об этом сообщили в ГСЧС.

Мужчина позвонил в ГСЧС и рассказал, что во время восхождения на гору ранил ногу. Днепрянин поднимался вместе с другими туристами, но оступился и травмировался.

В помощь туристу прибыли спасатели горного поисково-спасательного отделения Ворохты, которые зафиксировали ногу мужчины и спустили 32-летнего днепрянина к подножию горы.

Внизу его ждала бригада скорой.

Новости Днепра про Турист из Днепра забрался на Говерлу, но спуститься сам не смог

Новости Днепра про Турист из Днепра забрался на Говерлу, но спуститься сам не смог

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