Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко.
Если еще вчера были рекордные для конца марта 20 градусов тепла, то уже завтра в Украине сильно похолодает. Холода сначала заденут западную часть страны, и уже 28 марта почти во всех областях сильно испортится погода.
В большинстве областей температура снизится до 2-5 градусов тепла днем и минусов ночью.
В Украину в ближайшие дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер. Пусть вас не сбивает с толку название «южный»! – отметила синоптикиня.
Дожди будут переходить в мокрый снег и снег, иногда с налипанием мокрого снега.
Днепр тоже заденет резкое похолодание. Уже во вторник температура снизится до +1, а в четверг на теплого Олексы нас ждут ночные минус 1 и мокрый снег. Поэтому достаем теплую одежду и готовимся к перепадам давления и головной боли из-за резкой смены погоды.
Напомним, ранее в набережной расцвели десятки солнечных крокусов.
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