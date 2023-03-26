Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

Сегодня 17:42
просмотров

В Украину сует циклон из Средиземноморья, который принесет непогоду.

Новости Днепра про Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

Если еще вчера были рекордные для конца марта 20 градусов тепла, то уже завтра в Украине сильно похолодает. Холода сначала заденут западную часть страны, и уже 28 марта почти во всех областях сильно испортится погода.

В большинстве областей температура снизится до 2-5 градусов тепла днем и минусов ночью.

В Украину в ближайшие дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер. Пусть вас не сбивает с толку название «южный»! – отметила синоптикиня.

Дожди будут переходить в мокрый снег и снег, иногда с налипанием мокрого снега.

Днепр тоже заденет резкое похолодание. Уже во вторник температура снизится до +1, а в четверг на теплого Олексы нас ждут ночные минус 1 и мокрый снег. Поэтому достаем теплую одежду и готовимся к перепадам давления и головной боли из-за резкой смены погоды.

Новости Днепра про Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

Напомним, ранее в набережной расцвели десятки солнечных крокусов.

Читайте также:

Новости Днепра про Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозыУкраїнська Новости Днепра про Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка
    Новости Днепра
    Сегодня 19:44
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

    В Днепре на дереве застрял маленький котенок.

    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию
    Новости Днепра
    Сегодня 19:01
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

    Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.

    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»
    Новости Днепра
    Сегодня 18:16
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»

    Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.

    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)

    На набережной начали расцветать нарциссы.

    Последние новости

    В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться
    В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

    У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

    Сегодня 20:21
    просмотров
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

    В Днепре на дереве застрял маленький котенок.

    Сегодня 19:44
    просмотров
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

    Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.

    Сегодня 19:01
    2
    просмотров
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»

    Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.

    Сегодня 18:16
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)
    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)

    На набережной начали расцветать нарциссы.

    Сегодня 17:02
    1
    просмотров
    Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)
    Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

    Это будут плановые роботы.

    Сегодня 16:27
    просмотров
    Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя
    Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

    В Днепропетровской области сгорело 46 гектаров сухостоя.

    Сегодня 15:45
    просмотров
    Тесный ошейник передавил горло: в Никополе возле больницы выбросили щенка, который почти задохнулся
    Тесный ошейник передавил горло: в Никополе возле больницы выбросили щенка, который почти задохнулся

    В Никополе на Днепропетровщине спасают собаку, которую чуть не задушил ошейник от блох.

    Сегодня 15:09
    просмотров
    В пригороде Днепра поезд переехал мужчину
    В пригороде Днепра поезд переехал мужчину

    Поезд, ехавший из Днепра, наехал на человека.

    Сегодня 14:25
    0
    просмотров
    СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца
    СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

    В сети обсуждают сериал от СТБ, где лицо российского актера заменили дипфейком его украинского коллеги.

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх