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Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)

Сегодня 17:44
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В Днепре ищут пожилую женщину.

Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)

Фото огненных цветов опубликовал директор ботсада ДНУ Анатолий Кабар на своей странице в Facebook.

Хеномелес или в народе японская айва – вид плодовых кустарников. В дикой природе распространен в Японии и Китае, поэтому получил такое название в наших краях.

Вообще, это плодовый куст, но в Европе его сажают, как декоративное растение. Цветет хеномелес около двух недель, постепенно распуская огненно-красные бутоны. Иногда цвет бывает белым, розовым, кремовым и лососевым.

Высота молодого саженца около 50 сантиметров, а взрослое растение вырастает до 1-2 метров. Побеги колючие, но бывают гладкими. Обычно хеномелес используют в ландшафтном дизайне.

Плоды похожи на яблоки или груши, но их редко употребляют в пищу сырыми, потому что они довольно терпкие и горькие. По вкусу напоминают лимон или незрелое яблоко. После заморозков становятся слаще. Используют плоды во время приготовления ликеров, мармелада, варенья, а иногда — в медицинских целях, из-за лечебных свойств этого фрукта. Отмечается, что у хеномелеса больше пектина, чем у украинской айвы или яблок.

Цветет кустарник действительно волшебно. Больше фото — ТУТ

Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)

Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)

Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)

Напомним, ранее мы публиковали фото тюльпановых полей в парке Шевченко.

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Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)Українська Новости Днепра про Цветы огня: в Днепре зацвел хеномелес (ФОТО)Русский

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