«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

“Браво майстру! Ваші дописи — насолода для очей”, — написали у коментарях підписники.

Він назвав свій шедевр — «Кольоровий настрій”. Начинку для торта чоловік приготував з шоколадного бісквіта, шоколадного крему Тірамісу, вишні та бананово-апельсинового курда.

“Друзі, хочу Вам побажати яскравих та насичених на позитивні емоції, вихідних!”, — написав Дмитро.

Вага його склала 4,4 кілограма. Про це повідомляє сам кондитер .

Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично.

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