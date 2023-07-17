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  • «Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

Сегодня 08:00
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Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично.

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Цього разу кондитер зробив кольоровий торт. 

Вага його склала 4,4 кілограма. Про це повідомляє сам кондитер.

 

“Друзі, хочу Вам побажати яскравих та насичених на позитивні емоції, вихідних!”, — написав Дмитро.

Він назвав свій шедевр — «Кольоровий настрій”. Начинку для торта чоловік приготував з шоколадного бісквіта, шоколадного крему Тірамісу, вишні та бананово-апельсинового курда.

“Браво майстру! Ваші дописи — насолода для очей”, — написали у коментарях підписники. 

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