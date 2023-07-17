«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

Цього разу кондитер зробив кольоровий торт.
Вага його склала 4,4 кілограма. Про це повідомляє сам кондитер.
“Друзі, хочу Вам побажати яскравих та насичених на позитивні емоції, вихідних!”, — написав Дмитро.
Він назвав свій шедевр — «Кольоровий настрій”. Начинку для торта чоловік приготував з шоколадного бісквіта, шоколадного крему Тірамісу, вишні та бананово-апельсинового курда.
“Браво майстру! Ваші дописи — насолода для очей”, — написали у коментарях підписники.
Читайте также:
Автор:
Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.
На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.
17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и…
В понедельник, 17 июля, в Днепре запланировано отключение электроэнергии на…
Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.
На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.
17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.
Зонт сегодня не понадобится!
В понедельник, 17 июля, в Днепре запланировано отключение электроэнергии на четырех улицах.
В бою с оккупантами, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб молодой боец из Каменского Днепропетровской области Захар Золотоноша. Защитнику было всего 19 лет.
В Днепропетровской области разыскивают пропавшего Сергея Гриндева, который еще 23 апреля вышел из дома и до сих пор не вернулся.
В воскресенье, 16 июля, на трассе Кривой Рог-Кропивницкий произошло масштабное ДТП. Там столкнулись пассажирский и грузовой автобусы.
10 июля в Днепре закрыли Ледовую арену. Там планируются ремонтные работы. Сейчас уже идет модернизация холодильного оборудования.
Жители Подгородного Днепровского района жалуются на сильное загрязнение реки Кильчень. Уже неделю горожане терпят неприятный запах воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!