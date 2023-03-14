Церковная шапка и линолеум: ТОП странных вещей, которые забывают пассажиры в поездах

По данным Укрзализныци, с начала года к ним с просьбами найти потерянные вещи обратились 1370 раз. В ведомстве подсчитали, что им удается вернуть 63% забытых вещей.
Среди вещей, которые забывают чаще всего:
Впрочем, есть и нестандартные находки. За прошлый год в поездах оставили номерные знаки для автомобиля, церковную шапку, детский горшок, тепловизор, рулон линолеума, медицинский корсет, конную амуницию, капы для зубов, аппарат для выращивания семян, шахматную доску.
Как вернуть забытые вещи?
В ведомстве советуют проверять карманы перед выходом из поезда, но если уж так случилось, что вы забыли какую-нибудь вещь, то обращайтесь в контактный центр УЗ. Это можно сделать ЗДЕСЬ, или же по номеру 0 800 503 111, оставляйте сообщение через форму обратной связи в приложении, пишите в Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.
Напомним, ранее на вокзале в Днепре появились поилки для животных и зарядные станции, где можно бесплатно зарядить телефон.
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