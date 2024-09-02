Цены на топливо в Украине будут повышены: Зеленский подписал соответствующий законопроект

1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.
Об этом идет речь на портале Верховной Рады Украины.
В основном, законопроект предполагает повышение акцизных ставок на топливо. Таким образом, в проекте установлен график ежегодного увеличения акцизов — до 2028 года включительно. В частности, будут повышены ставки на автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, моторное топливо.
Так, с 1 сентября 2024 года повышается ставка на:
Следующий этап повышения цен намечен на 1 января 2025 года.
Согласно информации, указанной в пояснительной записке, Закон будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Как отмечает глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, средства, которые будут получены от акцизного налога, пойдут на армию.
И хотя закон должен был вступить в силу 1 сентября, в настоящее время этого не произошло, до момента его опубликования в официальном издании. По словам народного депутата Ярослава Железняка, это произойдет сегодня, 2 сентября, или завтра.
Напомним, недавно в Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматривает.
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