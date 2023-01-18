Центр Днепра – криминальное место: у мужчины, угрожая ножом, отобрали телефон

Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.

В центре Днепра у мужчины отобрали телефон, угрожая ему ножом. Вечером 16 января на одной из центральных улиц к днепрянину подошло двое незнакомых мужчин и завели с ним разговор. В какой-то момент они начали угрожать ему ножом и отобрали телефон.

Экипажи патрульной полиции, получив приметы разбойников, через несколько минут обнаружили их на соседней улице. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили забранный у заявителя телефон.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Вероятных преступников доставили в отделение полиции.

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