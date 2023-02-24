Цена вопроса — 6 тысяч долларов: житель Кривого Рога помогал призывникам выезжать за границу

В Кривом Роге мужчина организовал схему переправки призывников за границу. Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

За 6000 долларов криворожанин обеспечивал включение военнообязаннвх в информационную базу данных «Шлях». Это обеспечивало им возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтеров.

В январе 2023 года мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении первой части средств на сумму 3500 долларов США.

Прокуроры Криворожской центральной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). На имущество обвиняемого был наложен арест.

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