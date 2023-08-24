Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры Восточного региона.
Днепрянин оказывал услуги военнообязанным, которые не хотели мобилизоваться. За вознаграждение делец решал вопрос о признании призывника непригодным к военной службе. Для этого подозреваемый влиял на должностных лиц одного из ТЦК Днепра.
За «белый билет» платили по 14 тысяч долларов. Клиентов исключали из военного учета навсегда. Поймали дельца во время передачи очередного транша. В настоящее время следствие продолжается и принимаются меры по избранию меры пресечения.
На причастность к совершению уголовного преступления проверяются должностные лица одного из РТЦК и СП Днепра.
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