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  • Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

Сегодня 18:48
просмотров

В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.

Новости Днепра про Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры Восточного региона.

Днепрянин оказывал услуги военнообязанным, которые не хотели мобилизоваться. За вознаграждение делец решал вопрос о признании призывника непригодным к военной службе. Для этого подозреваемый влиял на должностных лиц одного из ТЦК Днепра.

За «белый билет» платили по 14 тысяч долларов. Клиентов исключали из военного учета навсегда. Поймали дельца во время передачи очередного транша. В настоящее время следствие продолжается и принимаются меры по избранию меры пресечения.

На причастность к совершению уголовного преступления проверяются должностные лица одного из РТЦК и СП Днепра.

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Новости Днепра про Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились Українська Новости Днепра про Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились Русский

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