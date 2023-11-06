Цена упала более чем на 100 млн: кому со второй попытки продали Днепропетровский трубный завод

6 ноября провели повторный аукцион по продаже обанкротившегося Днепропетровского трубного завода. Первые торги по английской схеме (на повышение цены) не состоялись, после чего имущество предприятия выставили на Prozorro.Продажи вторично, снизив цену на 32 млн с начальных 160 млн до 128 млн.
Вторые торги состоялись по голландской схеме – на снижение цены. Свое предложение подала только одна компания, которая и стала победителем. По данным, опубликованным на сайте Prozorro.Продажи, это ООО «Буд-ассистент», предложившее за Днепропетровский трубный завод чуть более 14 млн гривен.
Это киевская компания, которая по данным платформы Youcontrol занимается неспециализированной оптовой торговлей, сносом и продажей отходов и лома.
Актив общей площадью 24 775,1 кв. м.
В состав лота входят:
Напомним, Днепропетровский трубный завод производил бесшовные электросварочные трубы круглого и профильного сечения. Предприятие работало с 1928 года.
После 2011 года завод начал приходить в упадок, а в 2021 его признали банкротом.
Днепропетровский трубный завод принадлежит группе Индустриальный союз Донбасса, одной из крупнейших корпораций Украины, которой владеет Сергей Тарута.
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