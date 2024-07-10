Цена уменьшилась вдвое: в Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод

В Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод.

Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие не смогли продать на аукционе с первого раза. Аукцион должен был пройти 10 июля, но желающих приобрести предприятие не было.

Стартовая цена лота составляла – 114,87 млн ​​грн, что делало завод потенциально самым дорогим из протезных заводов, которые продает государство, сообщали в Фонде госимущества, инициатора аукциона.

Повторный аукцион пройдет 18 июля, но цена предприятия снизилась почти вдвое до 57 млн ​​433 тысяч 936 грн.

Напомним, завод расположен на проспекте Хмельницкого в Днепре, предприятие также имеет помещение в Запорожье (улица Грищенко, бывшая Волгоградская) и Кривом Роге (Центральный проспект, бывшая Лермонтова).

Протезный завод приносит прибыль (2,5 млн грн за 2023 год, 1,15 млн грн за первый квартал 2024-го), не просроченной кредиторской задолженности.

Потенциальный инвестор обязан сохранить профиль деятельности предприятия в течение минимум десяти лет и не имеет права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.

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