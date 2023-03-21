Целый арсенал: полицейские изъяли у жителя Кривого Рога оружие и боеприпасы

Правоохранители Кривого Рога во время обыска изъяли у 51-летнего мужчины оружие и боеприпасы. Житель хранил в гараже автомат, гранаты и патроны разного калибра.
Так, 16 марта в гараже полицейские провели санкционированный обыск в рамках уголовного дела, возбужденного за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Правоохранители изъяли 2 корпуса от гранат РГ-40 с запалами, 270 патронов разного калибра, автомат Калашникова и 5 магазинов к нему. Все изъятое направили на экспертное исследование.
17 марта следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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